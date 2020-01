"Si esto no es fascismo...": Marcela Vacarezza genera debate tras opinión sobre movilizaciones por la PSU

A comienzos de enero, Marcela Vacarezza abrió una polémica luego de dar a conocer su opinión en torno a las manifestaciones que se llevaron a cabo durante las jornadas de PSU, que buscaban impedir la rendición de la prueba acusándola de ser un medio de segregación para los estudiantes secundarios.

La psicóloga cuestionó estos actos a través de su cuenta de Twitter. "O no se dan cuenta cómo están destruyendo el país o definitivamente no les importa. En un principio creí en ese ‘estallido social’ y era positivo, hoy solo les importa la ganancia política barata sin pensar en ese ‘pueblo’ que se supone que tanto quieren", escribió, generando un debate que incluso terminó en una controversia con el actor Patricio Achurra, quien respondió "Marcela, mejor cállate!!".

A semanas de lo ocurrido, Marcela Vacarezza volvió a referirse al tema. Esta vez, criticando la convocatoria realizada por los dirigentes de la Aces para manifestarse el 27 y 28 de enero, las nuevas fechas de rendición de la PSU designadas por el Demre. "ACES confirma nuevas movilizaciones para el 27 y 28. Parece que estos jóvenes no entienden que no todos piensan como ellos y que hay muchos que aún quieren rendir la PSU. Si esto no es facismo (busque el real significado si no lo conoce) no sé qué es", puso.

Sus palabras generaron un intenso debate en la red social, ya que mientras algunos apoyaron su postura, otros se cuadraron con los reclamos expresados por los secundarios durante las jornadas de protesta, indicando que la prueba se suscribe a un sistema segregador y que la educación debería ser un derecho para todos.

Revisa algunas de las reacciones a continuación:

Marcela. Cumpla su rol. Informe a la ciudadanía la verdad. La psu es el primer medio de segregación de los adolescentes. Lamentablemente ud. No entiende eso porque ha tenido una vida de privilegios. Sea responsable y cumpla su rol de decir la verdad. No sea irrespetuosa — Canal3lavictoria (@tv_piola) January 22, 2020

Creo que tú estás en otra época,tiempo.

Muchos están con ellos ,además esto de la PSU ya está obsoleto debieran sacar esto de dar pruebas que no son necesarias.

Todos tienen derecho a estudios superiores.TODOS — vyky (@Vyky65982964) January 21, 2020

Hay Marcela, desde "su privilegio" es bien fácil hablar!

Pero primero instrúyase bien, se supone ud. es profesional, busque pues ¿qué es fascismo? eso como primer punto y segundo ¿sabe siquiera un ápice de lo que solicitan los secundarios y de la educación en general? — jany🖤#YoApruebo (@jany_arce) January 21, 2020

Al parecer…..la que no entiende nada es usted sra. Marcela……Me imagino que tampoco quiere educación gratuita y de calidad porque usted puede pagarla. — Leopoldo E. Diaz Burotto (@Leopoldodiazb) January 21, 2020

Qué bueno que sepas identificar las acciones fascistas, marcela, y ahora, podrías identificar alguna en el actuar del gobierno?

Que nos puedas dar algún ejemplo?

O no tiene ninguna, según tú?

Para entenderte — Chilly Willy (@guille_vergara) January 21, 2020

Lo peor es que hay gente detras que los apoya directa y indirectamente al defender que reciban sanciones ajustadas a la ley.

En Chile piden justicia solo para el sector conveniente. — Rodrigo I Contesse (@RFortino2) January 21, 2020

Lo que más llama la atención es tanta cobertura de la prensa a este grupito de jóvenes ideologizados — Liliana Matamala S. (@LilianaMatamala) January 21, 2020

