Patricio Achurra es tildado de machista por respuesta a Marcela Vacarezza: ella se defendió

Una nueva controversia tiene enfrentados a los conocidos rostros del espectáculo Patricio Achurra y Marcela Vacarezza, cuyas diferencias de opinión no pasaron desapercibidas por los usuarios de Twitter. El conflicto se originó luego que la comunicadora se refiriera a la polémica jornada de PSU, registrada el pasado martes.

"O no se dan cuenta cómo están destruyendo el país o definitivamente no les importa. En un principio creí en ese ‘estallido social’ y era positivo, hoy solo les importa la ganancia política barata sin pensar en ese ‘pueblo’ que se supone que tanto quieren", escribió en la red social del pajarito.

Sin embargo, su postura no fue del agrado del actor, quien le respondió a través de la misma plataforma. "Marcela, mejor cállate!!", puso. Su comentario provocó una serie de reacciones entre los usuarios de Twitter, quienes lo calificaron como "falta de respeto", "misógino", y "machista".

"Miren al 'galán' de las teleseries mandando callar en forma prepotente a una mujer. Lo más destacado del machismo está en la izquierda", comentó un usuario, sumándose a un gran número de críticas. Por su parte, Marcela Vacarezza no guardó silencio y le respondió indicando que desconocía esa faceta, en un tono de sorpresa. "Solo pueden opinar los que piensan como usted quiere que piensen? No me siga entonces. Es más fácil", señaló.

