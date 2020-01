"No me siento culpable": Isidora Urrejola responde a Dani Castro un mes después del tenso intercambio de mensajes

A comienzos de diciembre, ocurrió un tenso enfrentamiento entre Dani Castro e Isidora Urrejola, luego que esta última comentara una fotografía de Pascual Fernández, demostrándole su apoyo tras las declaraciones de la cocinera en torno a la relación tóxica que mantuvo con el español.

La actriz comentó una fotografía del ex policía indicando que le cayó bastante bien la vez que lo conoció. "Me parece insólito que pongan algo así… Perdónenme por no ver todos los programas de TV. Yo conocí a @pascualprincipe este año y me cayó bastante bien. Nos hemos juntado con amigos en común y jamás me habló mal o vi alguna conducta violenta de su parte", dijo.

Sus palabras provocaron la molestia de Dani Castro, quien no dudó en contestarle a través de la misma plataforma. "Isidora, te puedo pedir un favor? No hable si no sabe. Si consideras que mi parte tóxica es ser insegura, dale, pero no por eso seré abusiva con una pareja. Si tu amigo se hizo la víctima y le creíste, el problema no es mío", señaló.

Un mes después…

Del intercambio ha pasado poco más de un mes, pero Isidora Urrejola volvió a hacer noticia luego de referirse al tema en conversación con Glamorama. La actriz comentó lo sucedido durante un evento al que asistió, en donde habló sobre su relación con las redes sociales durante el estallido social.

En este contexto, también se refirió al lío con Dani Castro, sobre lo cual comentó que el malentendido "no pasó porque las personas no hayan entendido, sino porque estaban desinformadas al igual que yo. Cuando uno tiene información y hablas pueden pasar grandes cosas".

"Yo comenté una foto de Pascual sin saber que lo que él decía en la foto tenía una historia para atrás. No me siento ni culpable ni mala persona ni nada, porque no sabía la historia que tenía para atrás. Hablé con Pascual y la Daniela en su minuto y cuando tuvo que ser y ahí quedó para mí. No me sentí mal", aclaró.

Isidora Urrejola también se refirió a las críticas que recibió, y comentó que fue tildada de "poco sorora" por los usuarios de la plataforma. "No me considero para nada poco sorora. He vivido la violencia muy de cerca, entonces no me puede caer algo que no soy. Si fuera verdad a lo mejor me hubiese afectado", indicó.

En este sentido, explicó que "la sororidad de repente existe hasta escribirle que es poco sorora a otra persona. Porque cada uno es libre y está bien que cada uno tiene distintos pensamientos, pero ese pensamiento a cada uno le llegará el momento de entenderlos". "Nadie vino a enseñarle a nadie nada. Cada uno tiene su proceso. Yo no maté a nadie, ni violé a nadie, ni le pegué a nadie, ni le falté el respeto a nadie. Desde ese lugar, súper tranquila", agregó.

