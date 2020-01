Fran Reyes revela que fue "operada a distancia" por monjes brasileños: "El terror que sentí fue horrible"

La sección "Las preguntas de los niños", del matinal Mucho Gusto ha dado de qué hablar durante los últimos días, debido a las declaraciones que han surgido en el programa. Una de las más sorprendentes vino de la mano de Joaquín Méndez, quien contó una extraña situación ocurrida en su departamento. Una experiencia similar a la de Fran Reyes, cuya historia provocó impacto entre los panelistas.

La comunicadora contó que fue "operada a distancia" por los monjes brasileños cuando se encontraba complicada de salud. "El año pasado estuve muy enferma y me operaron los monjes brasileños. Mi mamá mandó la carta, hicimos todo el proceso. Los monjes respondieron y ‘vinieron’. Es un proceso de cuatro semanas. Siempre me decían que la primera semana era como lo más heavy", partió contando.

Según detalló, para comenzar el proceso, tenía que acostarse sobre unas sábanas blancas y bañarse en agua con sal. Una actividad incómoda que, de acuerdo con sus palabras, incluso la dejó pegada a la cama. "La segunda semana, hago el mismo proceso, más tranquila, más relajada. Los monjes llegan, me tocan y yo sentía como me tocaban. El terror que sentí fue horrible. Lo único que pedía era que dejaran de hacerlo", continuó.

"Yo les decía ‘no me importa que me sanen, no quiero seguir sintiendo este miedo’ (…) Imagínate, tú estás tapada con una sábana y algo te está haciendo esto (tocando) en la cara. Uno entra en trance como a los cinco segundos", agregó Fran Reyes, señalando que en un momento abrió los ojos y notó que las sábanas se estaban moviendo.

"Estaba todo oscuro. Solo una vela encendida, que es el proceso que te piden hacer. Mi hermano tiene epilepsia y también lo estaban operando los monjes en la otra habitación. Nos pasó lo mismo. Salimos los dos pálidos, con ataque. Los perros ladraban pero de una forma impresionante", cerró, indicando que logró recuperarse de su enfermedad.

