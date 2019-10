Fran Reyes volvió a nacer tras recibir positiva noticia: no tiene esclerosis múltiple

En julio del 2018, la periodista del Mucho Gusto Fran Reyes tuvo que dejar el programa tras presentar un adormecimiento en el lado derecho de su cuerpo. El temor se hizo presente, especialmente debido a que dos semanas antes se habían repetido los síntomas en el lado izquierdo de su rostro.

Tras practicarse unos exámenes, determinaron que se trataba de una desmielinización, una afección que daña el recubrimiento de las fibras nerviosas y que provoca una disminución en la velocidad de conducción de los impulsos y respuestas de los nervios.

Si bien los especialistas descartaron que se tratara de esclerosis múltiple, Fran Reyes continuó presentando molestias. Por lo mismo, las sospechas se mantuvieron. Sin embargo, la situación cambió radicalmente un año después, cuando por fin descartó el padecimiento. La periodista compartió la noticia en redes sociales, explicando lo feliz que se siente con los resultados.

"Como algunos saben, en junio del año pasado comenzó todo. Se durmió parte de mi cuerpo y cara, y los pronósticos no eran buenos. Desde ese momento cambiaron varias cosas, la mayoría fueron cambios positivos: regulé mis niveles de estrés, cambié mi alimentación, hago más deporte, traté temas personales y hoy todo me importa un poco menos", partió diciendo.

"Viví un año y medio sin saber bien que tenía, tuve días buenos y otros no tanto. La última vez fue hace dos semanas. Comencé a ver todo borroso y la sensación de adormecimiento estuvo en mí, acompañado de dolores en espalda y cuerpo. Nuevamente me internaron para inyectar corticoides (los odio porque hinchan) y me realizaron los últimos exámenes", agregó, revelando la gran noticia.

"NO tengo esclerosis múltiple (fue lo que pensé por más de un año). Aún no logro dimensionar la felicidad que siento. He llegado a pensar que volví a nacer y miro todo con otros ojos. Hasta ayer, mis expectativas eran a corto plazo (por la incertidumbre de lo que podía venir). Hoy quiero comerme el mundo nuevamente, pero siempre pensando en que mi bienestar y salud son lo más importante", dijo.

"Ya no me creo la mujer maravilla, ya no quiero grandes cosas, solo quiero ser feliz al lado de mi Pablote, mi Maxote, mi Pepi, mis amigas, amigos, primos, familia, mis hermanos y mi madre, que lo pasaron mal junto conmigo. Quiero entregar nuevamente lo mejor de mí a mi equipo querido del Mucho Gusto que me han brindado un apoyo único y ¡han tenido una paciencia increíble!", añadió, agradeciendo el apoyo recibido en redes sociales.



