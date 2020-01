De Flaviana Seeling a Mel Alcalde: Bruno Zaretti muestra mensajes de apoyo tras formalización por lesiones graves

Este martes se llevó a cabo la audiencia de formalización contra Bruno Zaretti por lesiones graves en contra de Ricardo Callejas. De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía, el ex bailarín de Axé Bahía le habría provocado heridas graves a su amigo, luego de arrastrarlo por varias cuadras sobre el capó de su auto, tras una discusión ocurrida el 13 de enero del 2019.

Al finalizar la reunión, Zaretti evitó hablar con la prensa, por lo que su abogado entregó los detalles del caso. Según indicó, el brasileño quedó con prohibición de acercarse a Callejas durante un año, y además deberá pagarle 1 millón 800 mil pesos.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha revelado las razones por las que comenzó el conflicto, pero tras la audiencia, el bailarín agradeció las muestras de apoyo recibidas por sus cercanos. A través de Instagram, compartió los mensajes que le enviaron sus amigos, entre los que se encuentran la ex bailarina de Axé Bahía Flaviana Seeling y Mel Alcalde.

"Mi Brunito, sabes que estoy contigo siempre, y me molesta mucho que te traten de hacer daño! Que no te importe! Tú no te lo mereces! Tienes un corazón demasiado grande! Dejo esta frase para los que tratan de hacer daño: 'cuando vayas a hablar mal de alguien, recuerda bien todas las cosas buenas que esta persona hizo por ti cuando necesitaste'. Amén!", escribió la brasileña.

Por su parte, Alcalde le entregó todo su apoyo y arremetió en contra de la prensa. "Es realmente increíble cómo los medios escuchan a cualquiera que quiera hacer daño, a pesar de que no hayan pruebas de nada y sea todo basado en mentiras. La gente no es tonta (…) Tranquilo que todo se solucionará y esto será solo un mal rato del cual nos reiremos en un tiempo", puso.

"Nada mejor que una conciencia tranquila. Arriba bro", y "Aquí estamos @bruno_zaretti no estás solo! Estamos contigo!!", fueron otros de los mensajes que compartió.

Revisa los mensajes a continuación:

