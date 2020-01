Yamna Lobos revela que está embarazada con encendido video junto a su pareja

View this post on Instagram

Son tantas emociones, cosas que sientooo!!! Ayy es lo más lindo que me ha tocado vivir en la vida y contar por este medio…no se imaginan el amor que tengo en mi corazón.. Esta q explota!! El sentirse tan amada y vivir lo que vivimos como pareja es lo más hermoso de mi vida! Te pedíamos, soñábamos y eres ya la más bella realidad! Te amamos y esperamos piriguita o piriguito❤️👶🏻❤️ #bailando en 🏘️ @yamnalobosacademia 🎥 @makoastorga seca🤩 🎵Camilo, Pedro Capó – Tutu (DJ Tronky Bachata Version) #19semanasdeembarazo #embarazo #puroamor #primerembarazo #segundotrimestre 🤰