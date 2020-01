Danna Paola mostró sus curvas con orgullo en un sensual traje rosado de vinilo en La Academia

Danna Paola se adueñó este domingo del escenario de La Academia para interpretar su tema Mala fama, con el que le hace frente a sus detractores.

“Dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa por la mañana, ah (…) Culpa, lo siento no tengo la culpa que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan”, dice parte de la canción interpretada por la también actriz de 24 años.

La protagonista de Élite se mostró muy sensual al vestir un traje rosado hecho con tela de vinilo, que marcó todas sus curvas y dejó ver algún que otro rollito en la cintura de Danna Paola.

Las reacciones sobre el show de Danna Paola en La Academia

Durante la presentación estuvo acompañado con un gran equipo de bailarinas, que hicieron del show y espectáculo potente e inolvidable.

Pero la artista recibió críticas por querer ‘copiar’ el estilo de Ariana Grande. “Ya le gustó que la compararan con Ariana Grande y ahora es su copia”, comentó en Instagram @thisislidyall. “Imitando a Ariana Grande”, agregó @jesus_enrique_martinez.

Otros la condenaron por no haber cantando en vivo en el show y porque hizo playback: “No somos tontos, arreglada la pista para abrir micrófono en cierto momento de la interpretación”, escribió @chalekamiranda.

“Playback!! No se admite en La Academia, ¿Qué pasó pues?”, señaló @china62. “Y cantando con playback, oh qué gran artista”, sostuvo @gladysyadira02.

A pesar de los comentarios negativos, sus fieles admiradores halagaron su presentación. “Súper hermosa y agradable”, “Simplemente increíble, una mujer con mucho potencial y carisma”, “Por siempre la mejor de todas es Danna Paola”, agregaron sus seguidores.

