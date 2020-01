Meghan Markle comenzó su vida normal: fue vista manejando hasta el aeropuerto

View this post on Instagram

Жизнь #МеганМаркл в Канаде позволяет герцогине сесть за руль и съездить в аэропорт за подругой. В сети обсуждают новые фотографии супруги принца Гарри. Подробнее — по ссылке в профиле @spletnik_ru ___________ #spletnik #spletnikru #meghanmarkle