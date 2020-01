El incómodo momento que vivieron Adamari Lopez y Luis Fonsi en nuevo reencuentro

Adamari Lopez y Luis Fonsi se reencontraron este viernes 17 de enero en el programa ‘Un Nuevo Día’ donde la puertorriqueña es conductora.

El cantante estuvo como invitado al programa, igual que Wisin, Carlos Vives y Alejandra Guzmán, pues son los jurados de La Voz, que comenzará una nueva temporada.

Y fue allí donde Adamari y Lopez, quienes estuvieron casados, vivieron un incómodo momento, y es que no debe ser fácil ver a tu ex, y menos tener que compartir con él, por más que sea solo por trabajo.

Los cantantes y conductores estaban bailando y la expareja quedó uno al lado del otro, y aunque trataron de disimular y evitaron el contacto físico, los seguidores se dieron cuenta del tenso momento.

El video del tenso momento entre Adamari y Luis Fonsi

"Que profesionalismo el de Ada, e incómodo para los dos, pero es chamba ni modo", "se ve incómodo Luis Fonsi, más que Ada", "que incómodo momento entre Luis y Ada, no debe ser fácil", "Ese comportamiento de Ada estuvo fenomenal me encantó", "que incómodo estar así Ada", "admiro a Ada, yo no podría estar así en el mismo lugar con mi ex", fueron algunos de los comentarios de los fans.

Afortunadamente, Alejandra Guzmán se metió en el medio de los dos y salvó el momento, mientras todos siguieron bailando y cantando.

