Selena Gomez se hizo un nuevo tatuaje y tiene un poderoso significado

Selena Gomez comenzó el 2020 con mucho poder. La cantante está estrenando su primer disco en años, 'Rare', el cual ha tenido comentarios positivos de los especialistas en música y sus seguidores ya han adquirido cerca del millón de copias en unos pocos días.

Para celebrar la salida del álbum, Selena decidió plasmarla para siempre en su piel y se tatuó la palabra 'Rare' en su cuello, con letras cursivas, y así recordará el que es, hasta la fecha, su disco más personal.

"Lo hice otra vez" subtituló la foto, etiquetando al estudio Bang Bang Tatoo, lugar donde se hizo el diseño.

Selena Gomez llora con un emotivo mensaje para todos sus seguidores La cantante lanzó su primer disco en más de dos años

Sus seguidores de inmediato enloquecieron con la nueva "tinta" en el cuello de Selena "es increíble lo perfecta que eres", "me encanta el nuevo tatuaje", "sií, Dios mio, eres tan bella" y "tu perfil es hermoso Selena", fueron algunos de los comentarios que dejaron en la foto, acompañada de un video.

Selena Gomez está dejando atrás su relación tóxica

Con 'Rare', Selena dejó sus sentimientos afuera para todos sus seguidores. La cantante habla claramente de su tóxica relación con Justin Bieber y algunos creen que también hace referencia a su tiempo con The Weeknd en algunas canciones.

'Lose you to love me', 'Look at her now' y 'Vulnerable' son algunas de las mejores canciones del disco, el cual te recomendamos al cien por ciento.

Te recomendamos en video