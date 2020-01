Maite Perroni pasó unas románticas vacaciones con su pareja en la playa

Maite Perroni está disfrutando la vida. La ex intengrante de RBD fue captada en las playas de Tulum, Quintana Room junto a su pareja Koko Stambuk, y ambos se veían muy cómodos y relajados.

Las cámaras de algunos fotógrafos presentes captaron a Maite justo cuando decidió bajarse el top de su traje de baño verde para broncearse de manera adecuada. Se acostó boca abajo mientras su novio le hacía cariñitos.

Así estuvieron por varios minutos, acorde a lo informado por Tv y Novelas, hasta que decidieron irse al hotel donde se estaban hospedando y seguir disfrutando sus días de vacaciones.

La cantante y actriz, de 36 años, se ve más hermosa que nunca y sus seguidores así lo hicieron saber al explotar las redes sociales con comentarios positivos.

A pesar de no hablar mucho de su novio, Maite Perroni reveló en una entrevista que son una pareja sólida y no necesitan la aprobación legal de factores externos para estar claros de su unión.

“Koko nunca me dijo: ‘¿Quieres ser mi novia?’. Koko me dijo: ‘¿Te quieres casar conmigo?’ en una cena un día en Miami en un lugar muy lindo, y fue como: ‘¡sí, sí me quiero casar contigo!’ No fue el protocolo, fue simplemente vamos a hacer algo en serio juntos, fue algo muy de él y mío, no hubo ceremonia, no hubo registro civil, no hubo invitados, fue una cosa entre él y yo”, reveló.