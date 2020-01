Kim Kardashian se muestra sin maquillaje en traje deportivo y holgado

Kim Kardashian es una de las celebridades más seguidas y admiradas por su increíble figura y su gran talento, que ha empoderado a las mujeres.

La sencilla técnica de Kim Kardashian para iluminar la mirada y no lucir cansada Es muy fácil de lograr

Generalmente la empresaria se muestra maquillada y muy elegante con sus increíbles looks, pero recientemente mostró un lado que casi no vemos, y con el que ha querido demostrar a las mujeres que al natural también podemos vernos hermosas.

A través de su instagram la integrante del clan Kardashian publicó una imagen en la que aparece en traje deportivo, sin una gota de maquillaje y con el cabello recogido con una cola.

"Simple", fue el mensaje que escribió en la imagen que sorprendió a sus fans, y que la hizo recibir miles de halagos.

"Que hermosa te ves al natural", "me encanta ese look tan relajado, demuestras que no eres perfecta así como todas nosotras", "gracias por dejarnos verte así, me motivas", "así luces mucho más linda y mejor", "simple te ves increíble", y "eres la más linda de todas las Kardashian" fueron algunos de los mensajes en la imagen.

De esta manera Kim demuestra que también puede mostrarse al natural, y que no todo es perfecto, y esa es la realidad que todas las mujeres vivimos.

