Confirman el regreso de Joe y Love para la tercera temporada de 'You' y revelan nuevos detalles

Netflix acaba de anunciar que sí habrá una tercera temporada de 'You' tan solo un mes después de haber estrenado su segunda entrega. Además de nuevos detalles sobre los personajes que han emocionado a los fans.

Hasta ahora sabemos que Penn Badgley (Joe Goldberg) y su nueva novia Victoria Pedretti (Love Quinn) regresarán en la temporada 3. Aunque al final de la segunda temporada ambos se mudaron juntos para esperar el nacimiento de su hija, no dudamos que la felicidad dure poco, ya que 'Joe' se siente atrapado en esta relación y justo antes de que la temporada termine, se le ve mirando a su nueva vecina, lo que nos da a entender que ella podría ser su próxima víctima.

Durante una entrevista con Entertainment Weekly, Penn dijo sentirse feliz por el final de la segunda temporada, por que 'Joe' no tuvo un final feliz.

"Joe no busca el amor verdadero, no es alguien que necesita a otra persona que lo ame. Es un asesino, es un sociópata, es abusivo, tiene alucinaciones y está obsesionado consigo mismo. No puedes engañarte y pensar que solo necesita a alguien que sea ideal para él. Nadie es ideal para él. "

Tal vez esto juegue un papel fundamental en la próxima temporada y al fin veamos algo de justicia para las víctimas de Joe y Love.

See you soon, neighbor. YOU S3 is coming. pic.twitter.com/rCJx7K9v0P

— YOU (@YouNetflix) January 14, 2020