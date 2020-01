Sofía Castillo sorprende posando con su pierna ortopédica: ¡Así reaccionó su hermana Paloma Mami!

Aunque se la ha visto con su pierna ortopédica en el pasado, Sofía Castillo compartió la primera fotografía posando con el artefacto en redes sociales. La hermana de Paloma Mami se mostró a cuerpo completo en un registro que provocó sorpresa entre sus seguidores.

Si bien la joven ha sido abierta respecto a su condición, nunca había enseñado su prótesis C-Leg. El aparato es uno de los más utilizados a nivel mundial, debido a la gran movilidad que le entrega a quienes la usan. El dispositivo debe ser cargado cada noche para ser utilizado durante las actividades del día a día.

Sofía Castillo habló del tema con Nueva Mujer, y reconoció que "para mí no es ningún rollo, no es nada. Igual lo pienso, porque para otra persona puede ser algo muy importante y que les puede afectar mucho. Pero para mí ha sido súper normal". Algo que quedó reflejado en una de sus últimas publicaciones, la que incluso provocó la reacción de su hermana, Paloma Mami. "La mujer biónica más rica que existió", escribió la intérprete de "Not Steady".

Sin embargo, la reacción de la cantante no fue la única. A sus palabras se sumaron otros cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y destacaron su belleza con palabras como "hermosa", "linda", y "mina". "Más poderosa que dos nefertiti", señaló una persona, aludiendo a la última canción de su hermana, "Mami".

