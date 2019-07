Hermana de Paloma Mami muestra su pierna ortopédica por primera vez

En 2018, junto con el despegue de la exitosa carrera de la cantante Paloma Mami, también surgió una nueva personalidad. Se trata de su hermana Sofía Castillo, que la acompaña a sus eventos y con quien tiene una relación muy cercana.

La joven de 21 años, es una maquilladora cuyo portafolio cuenta con famosas como Jhendelyn Núñez, reina de Viña 2015. Llegó a Santiago de Chile hace tres años, luego de pasar toda su juventud en Manhattan, Estados Unidos, e inmediatamente llamó la atención por su estilo.

Sin embargo, su vida no siempre estuvo marcada por la fama sino que más bien por las dificultades. Y es que cuando tenía nueve años de edad, fue diagnosticada con Osteosarcoma, un tipo de cáncer a los huesos que fue descubierto luego de que sufriera una fractura en su pierna derecha.

A través de su cuenta de Instagram, Sofía Castillo relató parte del proceso que vivió, en el que se enfrentó a proyecciones de sobrevivencia de sólo un 15 por ciento, y dolorosos tratamientos que la llevaron a tomar la decisión de amputar su extremidad un año más tarde.

"Fue súper difícil para todos, pero es tan raro, porque para mí no es ningún rollo, no es nada. Igual lo pienso, porque para otra persona puede ser algo muy importante y que les puede afectar mucho. Pero para mí ha sido súper normal. Amarse es algo muy importante que he aprendido, y lo más importante yo creo", dijo a Nueva Mujer.

Luego de perder su extremidad, la joven comenzó a usar la prótesis C-Leg, una pierna ortopédica que se carga cada noche y que le permite caminar y mantener una vida normal. Si bien en el pasado había evitado mostrar el aparato, recientemente se difundió un video en el que aparece caminando con él, en lo que aparenta ser una jornada de tratamiento.

El registro generó un gran impacto entre los usuarios de redes sociales, quienes repletaron la publicación con mensajes de apoyo. Asimismo, aparecieron varias felicitaciones y buenos deseos. "Eres una gran mujer… Que lindo ejemplo para quererse tal como se es", dijo una persona.

