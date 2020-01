Chris Evans se corona como el caballero de las alfombras rojas, y lo amamos demasiado

El hombre perfecto

¿Quién no ama a Chris Evans? Simplemente parece imposible no caer rendida a los pies de este actor. No solamente es por su atractivo físico (aunque no mentiremos que ayuda muchísimo), es sobre todo por su actitud.

Es uno de los actores más dulces del medio. Siempre con una sonrisa en el rostro, una palabra amable, y un gesto que desarma a cualquier persona. Por eso es que la fiebre de Chris Evans no no cesa a pesar del tiempo.

No es solamente un cuerpo musculoso y una cara bonita; también es una personalidad bondadosa, divertida y muy talentosa. Eso hace que nos haya robado el corazón profundamente, y ¡no podemos amarlo más!

También lee: Todos necesitamos un novio como Chris Evans, aquí las razones

¿No nos crees? Solamente tienes que verlo en la alfombra roja de todos los premios. Siempre termina coronándose como el más atento de todos los artistas que ya se ha vuelto tendencia.

2015: Ayudando a Betty White.

CHRIS EVANS HELPING REGINA KING UP IS THE BEST THING EVER, WHAT A GENTLEMAN #OSCARS pic.twitter.com/uzA8qbqNWy — ariana (@capsheroes) February 25, 2019

2019: 'Salvando' a Regina King.

2020: Siendo perfecto con Scarlett Johansson.

Ya se volvió costumbre que Chris Evans salve la noche con su caballerosidad, y eso solo lo vuelve aún más adorable.

Te recomendamos en video: