El poderoso mensaje con el que Consuelo Duval agradeció un año más de vida

Consuelo Duval es una de las actrices de comedia más queridas en México y ahora que está cumpliendo 51 años, ha demostrado por qué se ha mantenido en la cima del éxito.

Su carrera fue marcada por el personaje de Federica en La Familia Peluche, junto a Eugenio Derbez. Pero desde joven, Consuelo mostró un gran talento y carisma pero sobretodo, una fuerte determinación.

En una reciente publicación con motivo de su cumpleaños, la actriz compartió un video en el que aparece cantando un fragmento de la canción "Vive" del intérprete español, José María Napoleón. En aquel entonces, Consuelo tenía 14 años y estaba participando en una emisión de la XE-TU.

"A esa niña de doce años que no entendía el poder de las palabras que estaba cantando🙌🏻 que moría por Xavier (el de Menudo) que era integrante de la banda de Las Hormiguitas en Tlatelolco, que estudiaba en la secundaria técnica #12 y bailaba tahitiano y hawaiano le diría… no tengas miedo eh? Vas a llegar a ser una mujer “Increíble” te van a vestir de “peluche” 15 años seguidos vas a ser una “CABRONA” en el escenario y una “naca” muy querida! Y en tu país y más allá te van a amar porque entrarás a sus casas y te van a sentir parte de su familia por tantas risas [email protected], te vas a seguir haciendo pipí cada vez que te sorprendan las carcajadaaaas y vas a conocer a seres humanos maravillosos, no tengas miedo, no te rindas y en 40 años me voy a autofelicitar en una red social que se llamará instagram…"