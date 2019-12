Consuelo Duval se muestra ahora más sensual con este cambio de look

View this post on Instagram

Es que estamos a días de que no solo termine el año, sino una década… Y yo sigo en desacuerdo conmigo, y a punto de pedirme el divorcio… 🤪 (ya ven que se me da 😂) Tengo una cantidad de malos hábitos que Dios guarde y en este proceso de “cambiar de piel” me chingo mucho.. pero no hago nada 🤦🏼‍♀️🙋🏼‍♀️🤪 mas que trabajar!! Eso si MENCANTA! Pero “lo que viene siendo” la disciplina del ejercicio y la alimentación namás no se me da😰😰y ahí me tienen quejándome de mis lonjas y trague y trague que sus tacos, que sus kekas y mi nueva pasión Roles de canela… me estoy dando “muchos permisos” y ya no me estoy cayendo bien pero me encanta… soy la reina de la justificación, del ora si ya mañana y de la comedia🤪🤪(chemamona) Ya voy a cambiar.. todos los día lo intento.. y llegará ese día.. mientras acompáñenme, no me juzguen y denme consejos🙏🏻 CD