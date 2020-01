Por esto es que Robert Pattinson va a ser un 'Batman' perfecto

Cuando se anunció que Robert Pattinson sería el nuevo Batman, el mundo explotó. Y es que los fans del legendario 'caballero de la noche' no dejan de señalar a Pattinson como el vampiro adolescente que brilla con la luz del sol.

Las opiniones aún se encuentran muy dividas, sin embargo, una serie de imágenes filtradas del actor en el set de filmación como el nuevo Batman hizo que muchos le dieran el beneficio de la duda. ¿Podría el historial de Pattinson dañar la imagen del héroe clásico o se convertirá en una leyenda? Aquí algunas razones por las que creemos que le callará la boca a muchos.

Edward Cullen y Batman no son realmente tan diferentes

Por un lado, Edward Cullen se convirtió en la fantasía de muchas adolescentes. Un vampiro atormentado, sensible, al que le gustaba la música de Debussy y que estaba dispuesto a proteger al amor de su vida, pasara lo que pasara. Por otro lado, Bruce Wayne también se convirtió en una especia de fantasía para muchas. Un hombre apuesto y seductor, el clásico soltero millonario y misterioso por el cual es imposible resistirse (especialmente si George Clooney o Christian Bale lo han interpretado). Batman es un vigilante que se mueve en la oscuridad de Gotham City, castigando a todos los que lastiman a los inocentes.

Edward Cullen y Batman no son realmente tan diferentes, y la experiencia de Pattinson como el primero podría llevarlo a interpretar con gran facilidad al segundo. Puede que Edward no use una capa, pero pasa mucho tiempo luchando contra hombres lobo y vampiros malvados. Ambos tienen historias oscuras y viven atormentados por sus pasados. el tiempo por eso, no es extraño que pasen el tiempo meditando en solitario, alejados de un mundo que no los entiende.

Look misterioso y seductor

A pesar de que Pattinson admitió estar teniendo problemas para subir de peso y musculatura para interpretar a Bruce Wayne, no hay duda de que tiene ese aire de playboy multimillonario, un tanto arrogante y al mismo tiempo vulnerable. El actor tiene una mirada seductora e intimidante con la cual sin duda podrá interpretar a un Bruce Waye/ Batman siempre al acecho. Además, Robert ya comprobó que es tan entregado a un papel que es capaz de transformar su físico para encajar a la perfección.

Experiencia actoral

A lo largo de su carrera como actor, Pattinson ha desempeñado muchos papeles memorables, más allá de 'Twilight', cada uno con sus propios giros únicos. Aunque gran parte de la controversia en cuanto a su casting tiene que ver con su papel en Twilight, Pattinson ha madurado como actor y ha asumido varios papeles que demuestran que está listo para asumir el que posiblemente sea el papel más importante de su carrera. Ha desempeñado papeles similares al tipo Bruce Wayne, así como papeles donde tiene que ensuciarse las manos. Sin duda, Pattinson ha recorrido un largo camino desde sus días en Crepúsculo, por no decir que no logró el papel de Edward Cullen.

Preparación

Al igual que sus predecesores, Pattinson se ha sumergido en el papel de Batman desde hace tiempo no sólo ha buscado ponerse en forma física sino también mental. El actor ha revelado que está leyendo todos los cómics de Batman, tanto los más antiguos como los más nuevos, para realmente meterse en la mente de héroe y así convertirse en el Caballero Oscuro.

Además de leer, Rob también ha reclutado la ayuda del mundialmente famoso entrenador de Jiu-Jitsu Righan Machado, quien ha entrenado a varios actores de renombre, incluidos Keanu Reeves, Charlie Hunman e incluso Vin Diesel. Incluso recibió consejos del ex director de la trilogía del Caballero Oscuro Christopher Nolan sobre cómo moverse efectivamente en el traje de murciélago.

