"Di la verdad Rosa": Pamela Díaz recibe épico trolleo de su hija tras declaraciones en "La Noche es Nuestra"

Una hilarante respuesta fue la que recibió Pamela Díaz por parte de su hija Trini Neira, luego de publicar el video del comentado momento que protagonizó en La Noche es Nuestra, cuando dijo que nunca más iba a estar con un hombre. Sus declaraciones se dieron en el espacio de conversación, marcado por la participación de Claudia Conserva y Yazmín Vásquez.

La animadora dio a conocer su postura en torno a su futuro amoroso, con una frase que provocó las risas del panel. "Yo creo que jamás me voy a casar, y nunca más voy a estar con un hombre", dijo, para luego agregar: "ahora jamás podría vivir con alguien. No quiero a ningún hombre en mi vida. No voy a pololear nunca".

Tras la emisión del capítulo, Pamela Díaz compartió el momento en Instagram, en donde posee dos millones de seguidores.. "Me creen?", puso junto al registro, etiquetando a Jean Philippe Cretton y Felipe Vidal. Si bien recibió varios comentarios divertidos, hubo uno en particular que se robó las miradas. Y es que su hija Trini Neira la trolleó con un mensaje que sacó risas en la plataforma.

"Di la verdad Rosa", dijo la joven. "Jajajaajaj", respondió la 'Fiera'.

