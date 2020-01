"Nunca más voy a estar con un hombre": Pamela Díaz toma drástica decisión luego de separarse

"Nunca más me voy a casar y nunca más voy a estar con un hombre". Estas fueron parte de las declaraciones con que Pamela Díaz sorprendió en un capítulo de La Noche es Nuestra, de Chilevisión. La animadora se refirió a su futuro amoroso, en un episodio marcado por la presencia de las panelistas de Milf, Claudia Conserva y Yazmín Vásquez.

Recordemos que la comunicadora confirmó su separación de Fernando Téllez en agosto del 2019, en el programa Tu vida, tu historia. "Esto fue hace un par de meses y el tema con los niños me cuesta un poco, por eso no hablo mucho. Me afecta, tengo rabia, pena; sentimientos que puede tener cualquier persona que se separa. Sí siento que di lo mejor de mi en esta relación", dijo sobre sus sensaciones tras el quiebre.

Ahora, volvió a referirse al tema luego que Claudia Conserva se refiriera a una invitación que le había hecho su pareja Juan Carlos 'Pollo' Valdivia. Esto provocó que Pamela Díaz diera a conocer la postura que tomó en torno a su vida amorosa. "Yo creo que jamás me voy a casar, y nunca más voy a estar con un hombre", dijo, provocando las risas del panel.

"Ya pues, Pamela, córtala. ¿Cómo no te vas a juntar nunca más con un hombre si tenís 30 años?", comentó Yazmín Vásquez, a lo que la animadora respondió: "yo quedé dañada, entonces yo no voy a estar nunca más con hombres".

"Ahora jamás podría vivir con alguien. No quiero a ningún hombre en mi vida. No voy a pololear nunca", agregó, ante la mirada de los presentes, quienes le advirtieron que sus palabras quedarían grabadas. "Chiquillos en el switch, graben esto, por favor", pidió Jean Philippe Cretton.

Sin embargo, la animadora insistió en su postura y repitió sus palabras frente a la cámara. "Yo, Pamela Díaz, nunca más voy a estar con un hombre, he dicho", señaló. "No quiero touch and go", añadió. "¿Y con una mujer?", preguntó Vásquez. "Nada. Sola", respondió la animadora, agregando que una ginecóloga le contó que si no tiene relaciones sexuales en dos años, volverá a ser virgen. "Pregúntenle a su ginecóloga. Si es que en dos años no tienen relaciones sexuales, te dan un certificado que tú eres virgen", continuó.

