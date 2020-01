Las mejores teorías de lo que ocurrirá en la tercera temporada de 'You'

La serie (You) se inspiró en la novela de Caroline Kepnes. El final de la primera temporada causó mucha confusión y aunque las dudas de esa ya se resolvieron, ahora se abrió una nueva interrogante.

La segunda temporada –tal como lo prometió Penn Badgley– resultó ser mucho más perturbadora. Nadie se esperaba que 'Joe' encontrara el espejo de su ser en otra mujer.

Asimismo, el actor reveló sin querer que habría una tercera parte. Noticia que no sería sorpresa, ya que el éxito que ha tenido la historia es muy grande.

La serie de You ha sido un recordatorio sobre los comportamientos tóxicos que aceptamos en los noviazgos creyendo son románticos; un mensaje muy necesario actualmente.

Las redes sociales se volvieron locas con las teorías de la tercera temporada. Sobretodo porque una vez más el final quedó en total suspenso y muy abierto a las interpretaciones.

La familia logró cubrir el supuesto suicidio de la niñera que abusó de Forty por el control que tienen en la policía. Sin embargo, hay una escena en donde se les escucha hablar de su hartazgo hacia los Quinn y cómo siempre se salen con la suya.

Ese enojo se expresó antes que los padres de Love volvieran a inmiscuirse en los asuntos oficiales. Por ello, muchos creen que la policía estará sobre Joe y su gran amor.

Cuando están en el viaje familiar Candace y Joe, ella suelta un dato que puede ser parte de la trama de esta tercera temporada. La joven menciona que mensajea a un amigo cada hora para su protección.

Ya que Love asesina a este personaje, ¿qué pasara con la persona que la estaba protegiendo? Los usuarios ya hicieron sus teorías.

La teoría más fuerte: la nueva vecina de Joe. Podemos ver cómo el protagonista vuelve a obsesionarse con la mujer que vive a un lado de él.

La audiencia se dio a la tarea de buscar hasta los mínimos detalles, y encontraron dos puntos muy interesantes: la mujer tiene una argolla de casada, y su piel es de una persona mayor.

Por eso, se espera que ella sea la madre que abandonó a Joe cuando él era un niño. Gracias a sus flashbacks podemos recordar era una mujer muy atractiva, y con ese mismo tono de cabello.

