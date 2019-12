El fabuloso vestido de lentejuelas de Danna Paola con el que celebró la Navidad

Danna Paola volvió a acaparar todas las miradas con su más reciente look en La Academia, que reflejó por completo su espíritu navideño.

En una de las últimas galas del año del reality show musical, la cantante y actriz de 24 años se mostró hermosa con un vestido rojo de lentejuelas, con el que no paró de brillar toda la noche.

El look rockero de Danna Paola con un traje de cuero en La Academia Toda una amante de la moda.

El vestido de lentejuelas de Danna Paola para celebrar la Navidad

En un video publicado en su perfil de Instagram, se observa a la intérprete de 'Subtítulos' caminando por un pasillo con su look espectacular, mientras cantaba All I Want for Christmas is You de Mariah Carey, mostrando su potente voz.

Las grandes mangas del vestido fueron las protagonistas del look, un estilo que ha estado en tendencias durante todo 2019.

En cuanto al maquillaje, llevó sus labios rojos a juego con el vestido, con sombra oscura en los ojos y uñas en tono neutro.

Así ha sido la transformación de Danna Paola en los últimos 10 años desde la telenovela ‘Atrévete a soñar’ Cada día se ve más fabulosa.

Danna Paola es fanática del brillo en sus atuendos y recientemente también mostró un vestido dorado hermoso durante un viaje a París.

La cantante ama la Navidad. Hace poco compartió su propio árbol, mostrando su espectacular figura con un jumpsuit blanco.

Así que si tienes dudas de cómo vestirte en Navidad, no dudes en buscar algo de inspiración en los looks de Danna Paola.

