Kylie Jenner muestra su impresionante clóset con ropa costosa y maletas lujosas

Kylie Jenner es sinónimo de lujo. Cada parte de la vida de la empresaria de 22 años está llena de extravagancia y objetos costosos,

Hace poco remodeló la cocina de su mansión de 6 millones de dólares, sumando al diseño topes y salpicaderos de mármol blanco súper lujoso. También aclaró el color de los gabinetes y accesorios, logrando una cocina moderna con tonos blancos y grises.

Cocina remodelada de Kylie Jenner

Y ahora en Navidad, la mamá de Stormi presumió su árbol de Navidad, gigante y lleno de extravagancia en la sala de su hogar.

Instagram de Kylie Jenner

El clóset lujoso de Kylie Jenner

En una nueva historia compartida en su perfil de Instagram, la modelo y protagonista del reality Keeping Up With The Kardashians publicó una selfie mostrando su atuendo Skims de la colección Cozzy, creada por su hermana Kim Kardashian, donde lucía muy sensual.

Pero no fue el atuendo lo que llamó la atención, sino el lujoso guardarropa que tiene Kylie Jenner, la billonaria más joven del mundo.

En la imagen se ven al menos seis espacios para colgar su variada ropa de diseñador, también se ve otro espacio con abrigos, así como sus maletas de Louis Vuitton y Goyard, de las más exclusivas y costosas.

Ver más noticias de Kylie Jenner

Y eso no es todo: Kylie tiene cuatro armarios más como el de la foto, diseñador por Martyn Lawrence-Bullard.

"Hay un gran armario para su ropa habitual de todos los días. Luego tiene un armario de entrenamiento que es estrictamente para ropa de entrenamiento. Y luego, obviamente, hay un armario de carteras que está dedicado a su colección de bolsos increíbles", confesó el diseñador de interiores a la revista People.

Así se ven los ojos de Kylie Jenner sin pestañas postizas ni maquillaje Luce muy cambiada

Más de una envidiaría el estilo de vida de Kylie Jenner lleno de lujos, que es posible gracias a Kylie Cosmetics, el imperio de maquillaje creado por ella en 2015.

Te recomendamos en video: