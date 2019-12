Kim Kardashian confiesa que photoshopeó a su hija North en la foto navideña familiar

Aunque los Kardashian Jenner no pudieron hacer la tradicional foto navideña familiar de este año por cuesitones de agenda, Kim no se quedó atrás e hizo la suya con su esposo y sus hijos.

La imagen encantó a los seguidores de la estrella de Keeping Up With the Kardashians pues dejó ver lo mucho que han crecido sus hijos y la gran familia que ha formado.

Eso sí, en una reciente entrevista con Ellen DeGeneres, una confesión dejó a todos boquiabiertos pues su hija North West no posó para la foto, sino que se trata de un montaje.

De acuerdo con Kim, le costó mucho trabajo lograr que sus hijos Psalm, Chicago y Saint sonrieran frente a la cámara pero que fue imposible con la pequeña North, de 6 años de edad, pues hizo un berrinche justo antes de que tomaran la fotografía.

"Es la mayor ansiedad reunir a cuatro niños juntos en una habitación", dijo. “North estaba teniendo un mal día, por lo que se negó a estar en la sesión. Simplemente estaba llorando porque quería un peinado específico".

La socialité reveló que al día siguiente de la sesión, su hija cambió de opinión pues se dio cuenta de que todos habían salido en la foto y ella no.

"Dije: 'Bien, no vas a estar en la tarjeta navideña y se acabó. Voy a tomar la tarjeta familiar sin ti…Y estaba bien con eso. Al día siguiente se despertó y dijo: "Mami, realmente quiero hacer una tarjeta", dijo Kim.

Aún así, North tenía una petición específica: sólo quería salir con su madre. Al final, Kim logró que posaran juntas pero le pidió al fotógrafo que hiciera un montaje para que estuvieran todos juntos en la postal original.

