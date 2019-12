La foto familiar de Kim Kardashian que enloqueció al Internet

Kim Kardashian podrá ser una de las figuras más polémicas del mundo del espectáculo pero también una mujer dedicada a su familia. La estrella de Keeping Up With the Kardashians ha logrado formar una gran familia con el rapero Kanye West y sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm.

Los pequeños se han convertido en los consentidos del público, ganando su propio séquito de fans. Por ello, no es extraño que una fotografía en la que aparezcan todos juntos, termina enloqueciendo al Internet.

Como es tradición, Kim compartió con sus seguidores una imagen en la que aparece junto con Kanye y sus cuatro hijos, listos para celebrar la navidad.

La imagen no sólo muestra lo mucho que se ha extendido su familia sino lo mucho que han crecido cada uno de sus hijos. North tiene 6 años, Saint 4 años, Chicago 1 año y Psalm 6 meses. Cabe mencionar que ésta será la primera Navidad del pequeño Psalm.

Ahora habrá que esperar a que salga la foto familiar navideña oficial con todo el clan Kardashian-Jenner.

