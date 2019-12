Detalles de la denuncia hecha por exniñera de Pampita: "Perdí a mi hijo al día siguiente"

Una verdadera controversia fue la que se generó luego que la exniñera de Pampita, Viviana Benítez, la denunciara por "hostigamiento y maltrato psicológico". La mujer contó su caso en el programa argentino Crónica, en donde reveló detalles de su relación con la conductora del programa Pampita Online.

Según su testimonio, comenzó a trabajar con la modelo en el año 2014, como niñera de su hijo menor, Beltrán Vicuña. Sin embargo, con el pasar del tiempo empezó a realizar otras labores domésicas y se convirtió en "la encargada" de la casa. "Manejaba todo: el pago del alquiler, los pagos que le daban en efectivo a Carolina. Yo trabajaba cama adentro. No teníamos horarios. A veces me quedaba a trabajar los fines de semana, y trabaja a de lunes a lunes", dijo, señalando que no siempre recibía pagos por horas extras.

Sobre su relación con Pampita, señaló que "un día estaba bien, y al otro día te trataba como una basura". "Siempre nos agarraba a todas, pero como era yo la que estaba desde hacía más tiempo, se la agarraba conmigo. La (eventual) pareja que tenía en ese momento también se metía", comentó, agregando que hubo "muchas situaciones raras", porque "siempre se le perdía algo y te acusaba de robo, y después te pedía disculpas".

Viviana Benítez recordó un hecho puntual ocurrido en 2017, con el que respaldó su denuncia en pantalla. "Un día viene, no sé de dónde y entra a la cocina, éramos dos chicas, porque se le perdió la llave del banco y de la caja fuerte del banco, y nos dice 'chicas, me robaron esto. Hablen entre ustedes y que aparezca ahora'. Y la chica le decía 'no somos magas, ¿cómo vamos a hacer aparecer eso?'. Yo en ese momento estaba embarazada, no pude hablar", dijo.

"Ella empezó a sacar las cosas que tenía en la cartera y nos decía '¿qué, van a ir a robar el banco? ¿Que son tontas, ahí hay cámaras?'. Yo agarré mis cosas y me fui a mi casa. Yo perdí mi hijo, lo perdí al día siguiente. Perdí dos embarazos. Me hice mil chequeos y no tengo nada. El médico me dijo que pudo ser por el estrés. Estaba de tres meses y Carolina sabe cómo lo vivo. Con ella hablábamos como familia, pero después te hace estas cosas que no sabés cómo pensar", agregó.

El 10 de diciembre, aproximadamente tres semanas después del matrimonio de Pampita y Roberto García Moritán, en el que además participó como dama de honor de la argentina, Viviana Benítez presentó su renuncia. Luego, realizó dos denuncias en la justicia: una por "hostigamiento y maltrato psicológico", y otra por presuntas irregularidades laborales.

La abogada de Pampita alzó la voz

Tras las declaraciones de la denunciante, la abogada de Pampita, Adriana Repun, se contactó con el programa. La licenciada aseguró que la modelo "nunca esperó una situación así, con tantas mentiras" y calificó como "infundadas" las acusaciones de pérdidas de embarazo de Benítez.

En torno a las denuncias, señaló que son "totalmente falsas" y que su contrato estuvo registrado desde el primer momento. "Tenemos la documentación, no hay mucho más que decir", sostuvo. Además, criticó el gesto considerando que fue escogida como dama de honor en el matrimonio de Pampita. "Si había sido tan tormentoso, ¿cómo puede ser que integre ese grupo? No es lógico el planteo de esa señora", dijo Repun, barajando un posible interés económico detrás de su denuncia.

"Carolina le daba una flexibilidad que en otros lugares no dan, para que Viviana pueda realizar actividades (personales) dentro de su horario laboral; le prestaba ropa para que saliera", agregó. También explicó que Benítez "fue voluntariamente renunciando por cuestiones personales que le han sucedido, y Carolina fue aceptando las renuncias, y se le fue liquidando cada periodo trabajado. Al tiempo le volvía a solicitar trabajo, y Carolina volvía a tomarla. Y así la relación iba y venía según los designios y la voluntad de Viviana".

