Juan Pablo Queraltó entrega detalles del violento asalto que sufrió camino al matinal de Chilevisión

La mañana de pasado martes, Juan Pablo Queraltó fue víctima de un violento asalto cuando se dirigía al matinal Contigo en la Mañana, de Chilevisión. De acuerdo con las informaciones, el periodista sufrió una encerrona ingresando a una carretera camino al canal.

"No solo fue asaltado y le quitaron su auto, sino que fue cobardemente agredido, golpeado y arrastrado por el piso para quitarle su vehículo, el cual entregó sin ningún inconveniente", explicó Julio César Rodríguez en el programa, en donde realizaron un contacto telefónico con la esposa del comunicador, Fran Sfeir, quien entregó detalles sobre su estado de salud.

"JP está declarando hace horas, todavía le sangra su cabecita y amanecer con una noticia así es una lata", dijo, aclarando que el hecho ocurrió cerca de las 07:00 de la mañana, cuando un auto le bloqueó el paso en el enlace para tomar la ruta 5 Norte, en Santiago. "Él trató de retroceder, pero lo apuntaron con dos pistolas. Son cinco personas, cuatro que se bajaron del auto, al parecer menores de edad", señaló Sfeir.

En conversación con LUN, Juan Pablo Queraltó contó los pormenores del momento asegurando que se le cruzó un auto Toyota. "Ahí uno piensa o les tiro el auto encima o retrocedo. Yo frené y traté de retroceder pero entre los nervios y el auto, me quedó paralizado. Ahí veo que cuatro tipos se bajan del auto, a cara descubierta, y dos de ellos me apuntan con armas. Fue como la peor película de terror que te puedas imaginar. Antes de eso no vi nada sospechoso porque iba hablando. No sé si me venían siguiendo, no hay claridad de eso", dijo.

Sobre el momento en que lo abordaron, aseguró que se bajó del auto y se los entregó. "Qué iba a hacer, si los tenía apuntándome al vidrio y tengo a mi señora, mi hijo (Amador), mi familia. Uno no puede arriesgarse", agregó, recordando que hace tres años se resistió a un portonazo que sufrió junto a su esposa.

"En este caso dije ‘ok, me bajo del auto, llévenselo’, pero los tipos fueron muy violentos. Traté de tomar mi celular y uno de ellos me pegó con la pistola en la cabeza y me botó al piso. Me decían ‘devuelve el celular’ y me pegué con el cemento. Sentí que me arrastraron, por eso tengo unos pelones en la cabeza, y que me di una vuelta de carnero hacia atrás. De repente vi el neumático al lado mío y ellos se subieron al auto. Pensé 'estos gallos me van a atropellar', así es que me tiré para el lado y los vi arrancar. Todo esto en segundos", añadió Juan Pablo Queraltó.

