La tensa reunión entre Tonka Tomicic y ejecutivos de Canal 13 tras expulsar a Pérez de Arce

Tonka Tomicic y parte del equipo de Bienvenidos, fueron citados a una reunión con altos ejecutivos de Canal 13, luego que la animadora expulsara a Hermógenes Pérez de Arce del matinal por sus dichos en torno a las violaciones a los derechos humanos en dictadura.

Según informó La Tercera, el encuentro se realizó el pasado fin de semana con los más altos jefes de la señal. El director ejecutivo Max Luksic y el director de programación José Miranda, se reunieron con parte del equipo, incluyendo la animadora del programa, para hacerles saber que los rostros "deben respetar la línea de mando de la empresa y estar cuadrados con sus criterios editoriales, sin tomar decisiones por cuenta propia".

Los ejecutivos sintieron que "no era la forma" de sacar a Pérez de Arce del matinal, puesto que si había sido invitado, lo adecuado no era sacarlo de manera unilateral como lo hizo Tonka Tomicic. De acuerdo con el citado medio, la relación entre el director ejecutivo y la animadora se encontraría "tranquila". No obstante, remarcaron que tras el comunicado de Max Luksic, las impresiones dentro del canal fueron que no apoyó a la conductora en su decisión de pedirle al abogado que se retirara del estudio.

Al mismo tiempo, trascendió que la cita de Luksic y Miranda se extenderá a otros rostros de Canal 13, para evitar eventos similares en el futuro.

