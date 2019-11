Tonka Tomicic expulsó a Hermógenes Pérez de Arce del matinal "Bienvenidos"

"Disculpe. Le quiero pedir, por favor, si se puede retirar". Con esta frase, Tonka Tomicic expulsó del estudio del matinal Bienvenidos a Hermógenes Pérez de Arce, luego que este negara que existieran violaciones a los derechos humanos de forma sistemática durante la dictadura en Chile.

"No sé si me corresponde o no. No se puede compartir el espacio televisivo con una persona que está negando parte de la historia de Chile", dijo la animadora. "No, yo estoy afirmando que lo que yo digo es la verdad histórica. Lo escrito. si les molesta que yo esté aquí, me voy, no hay problema", respondió el periodista y abogado.

"Yo quiero pedirle por favor si se puede retirar. Lo siento, no me parece…", continuó Tonka Tomicic, a lo que Hermógenes Pérez de Arce respondió: "Cómo no me voy a retirar, si soy censurado".

Revisa el momento a continuación:

Tonka Tomicic echó a Hermógenes Pérez de Arce de #Bienvenidos13 pic.twitter.com/BMaYbMEKVU — RodrigoSaavedra (@Ro_SaavedraM) November 29, 2019

