Jason Momoa no perdona la amistad, y regaña a su amigo Chris Pratt en redes sociales

El actor se ha convertido en una sensación de la pantalla por su imponente físico y estilo que se balancea entre lo desaliñado y lo sensual. Su larga y ondulada cabellera, sus ojos verdes y su sonrisa, enloquece a cualquiera y eso sin mencionar que muchas vieron sus atributos traseros en la primera temporada de Game of Thrones.

Tras su participación en la exitosa serie, Momoa ha llamado la atención de varios directores, incluyendo a Zack Snyder, quien convirtió al actor en el Aquaman más perfecto de todos.

No solamente porque su físico fue perfecto para el papel, también porque tiene una gran conciencia social sobre el medio ambiente. Momoa, desde que el ojo público ha puesto atención sobre él, ha mandado un fuerte mensaje.

Su lucha por conservar el ambiente lo ha destacado en múltiples ocasiones, y él activista no perdona a nadie; ni a sus más grandes amigos. Por ello, cuando Chris Pratt subió una fotografía después de hacer ejercicio con su botella de plástico, Jason no dudó en regañarlo.

“Hermano te amo pero wtf en la botella de agua. No de plástico de un solo uso. ¡Venga!”, fue el comentario del actor.

Por su parte, Chris Pratt contestó de forma bromista como siempre, y muy tranquila.

“Aquaman !! Tienes toda la razón. Maldición. Siempre llevo conmigo mi botella de agua reutilizable. ¡Incluso lo tuve ese día! Si recuerdo bien, alguien me tiró la botella de plástico en la sesión de fotos porque no sabía qué hacer con mis manos. ¡Nunca sé qué hacer con mis manos! Tan incómodo. De verdad. También te amo amigo. Mi error. No quiero que tu casa Atlantis esté cubierta de plástico. ¿Escuchar a los niños? Reducir. Reutilizar. Reciclar.”