Jason Momoa fue elegido como el hombre del año y estas son las razones

Jason Momoa ha sido nombrado el 'hombre del año' por la revista GQ Australia, ya que además de ser un guapo actor que ha conquistado a miles de fans, se ha consolidado como una de las figuras del medio más activas en la lucha contra el cambio climático.

Al ser anunciado como el hombre del año en este medio, el actor envió un mensaje a través de redes sociales en el que destacó el trabajo que ha realizado como activista en pro del medio ambiente y defensor de la diversidad.

"Cuando me dijeron que iba a ser el 'hombre del año' estaba en shock y muy sorprendido, pero espero que sea porque he estado trabajando duro para evitar el uso de plásticos no reutilizables y luchando para que no construyan un telescopio en una montaña sagrada de Hawaii."