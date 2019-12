La hermosa fotografía de Ian Somerhalder que muestra es el esposo perfecto

La fiebre por Ian Somerhalder

Definitivamente uno de los actores más deseados de las series juveniles es Ian Somerhalder. Ya tiene 40 años, y cada día se convierte en un hombre más atractivo.

Lo podrás recordar en su participación en Lost, como Boone. Pero sobretodo podemos recordarlo como el famoso Damon Salvatore, en The Vampire Diaries. Una serie que fue un parteaguas para muchas historias románticas.

Ian Somerhalder - instagram

El actor ha continuado enamorado a sus fans a través de sus redes sociales. Aunque, lamentablemente, no es soltero y está viviendo una hermosa historia de amor. Le encanta vacacionar junto a su hermosa esposa, y luciendo más sensual que nunca. Ian anunció ya tiene a una hermosa niña, y se ha alejado un poco de las cámaras.

Aunque continúa haciendo proyectos importantes, nada como su época en The Vampire Diaries. Aún así, nosotras lo amamos de todas formas. Porque no solamente es su físico, y su talento, también su calidad como persona.

TB: Ian Somerhalder - Instagram

Mantiene una excelente relación con sus ex compañeros de trabajo y hasta con su ex novia Nina Dobrev. Es imposible no amar al actor que tantos suspiros ha arrancado, y que volvió a los vampiros en algo tan atrayente para muchos.

Presume con su esposa un hermoso matrimonio que ha levantado suspiros, y mucha envidia. Realmente es uno de los hombres del entretenimiento estadounidense más comprometido, tierno, y romántico.

Ian Somerhalder - Instagram

Nikki Reed es su cónyuge desde el 2015, y tienen un hijo llamado Bodhi Soleil Reed Somerhalder. Ella actuó en Crepúsculo –irónicamente– también realizó un papel de vampiro. ¡Hermosa pareja!

