Expareja de Pascual Fernández se cuadra con Dani Castro tras asegurar que tuvieron relación tóxica

Tras las declaraciones que hizo en el programa Podemos Hablar, de Chilevisión, Dani Castro entregó más detalles de su relación tóxica con Pascual Fernández. A través de redes sociales, la cocinera reveló que vivía angustiada, con culpa y "preocupada por hacer feliz a alguien que quería todo para él".

"¿Les ha pasado que justifican lo mal que las hacen sentir?, ¿que viven asustadas porque porque no saben si el día de mañana habrán enojos o no? (…) Si es así, quiero que sepan que yo también pasé por eso y aprendí. Aprendí a no depender emocionalmente de otra persona", fue parte de lo que contó.

Tras esto, el influencer compartió una fotografía aludiendo a las palabras de Dani Castro. Sin embargo, recibió una serie de cuestionamientos de los que se defendió asegurando que está tranquilo y que quienes lo conocen saben toda la verdad. "Yo soy el primero que reconoce que era una relación tóxica de 2, y que cada cual tendrá su verdad y su dolor, pero de lo malo saco lo bueno para poder avanzar sin rencores", respondió a un usuario.

Ahora la polémica escaló, y es que la expareja de Pascual Fernández, Gemma Collado, se refirió al tema. La modelo y exparticipante de Doble Tentación se manifestó compartiendo una historia en Instagram, con el texto: "mi cara cuando veo que el tío más tóxico del planeta habla de energías y karma".

Gemma Collado tras declaraciones de Dani Castro por Pascual Fernández - Instagram

Recordemos que la española mantuvo una relación con el influencer en el reality ¿Volverías con tu ex?, en donde protagonizaron varios desencuentros y discusiones, las que más tarde se repitieron en Doble Tentación. Su quiebre ocurrió en malos términos, y tras las declaraciones de Dani Castro, Gemma Collado se cuadró con la cocinera.

Más tarde, compartió una historia de Dani Castro, en la que aparece el mensaje: "I saw that" ("lo ví", por su traducción al español). La modelo lo acompañó escribiendo: "todo cae por su propio peso". Esta misma fue replicada por la ganadora de MasterChef Chile momentos después. Esta vez, lo hizo con un nuevo mensaje. "Despertar con mensajes así, de mujeres bacanes. Por si les quedaba alguna duda wey", puso.

