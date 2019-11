Los detalles del cruce entre Tonka Tomicic y Hermógenes Pérez de Arce en "Bienvenidos"

La mañana de este viernes, la animadora Tonka Tomicic expulsó a Hermógenes Pérez de Arce del matinal Bienvenidos, de Canal 13, tras las polémicas declaraciones del periodista y abogado que negó la existencia de las violaciones a los derechos humanos en dictadura. "Yo quiero pedirle por favor si se puede retirar. Lo siento, no me parece…", señaló Tonka Tomicic, a lo que Hermógenes Pérez de Arce respondió: "Cómo no me voy a retirar, si soy censurado".

El momento fue ampliamente comentado en redes sociales y se convirtió en trending topic en Twitter. Pero, ¿qué ocurrió en medio de la controversia? De acuerdo con las informaciones del programa El Informativo, de La Cuarta, la decisión de sacar a Pérez de Arce fue tomada por la misma animadora. "No fue una decisión de editorial. No fue que le dijeran por sonoprompter 'hay que sacar a este caballero', no. La decisión la tomó Tonka Tomicic después de tantas críticas que le han llegado también", señaló el periodista Luis Escares.

"Había tenido entrevelos con Rosario Moreno, con Teresa Marinovic y Juan Cristóbal Guarello, así que se sumó una nueva más (…) Insistimos, es una decisión que pasó netamente por ella", agregó, enfatizando en las reacciones tras la polémica ocurrida en pantalla.

Te recomendamos: