Dani Castro se desahoga tras tóxica relación con Pascual Fernández

Este viernes se transmitirá un nuevo capítulo de Podemos Hablar. En esta ocasión, los invitados serán Carola Varleta, Pablo Vargas, Marco Silva, Fulvio Rossi, Tatiana Merino y Dani Castro, quienes hablarán sobre distintos temas y compartirán desconocidos detalles de su vida.

En el caso de la ex MasterChef, esta hará algunas revelaciones sobre su relación con el expolicía español Pascual Fernández, la que terminó a mediados de septiembre del año 2018. Si bien en un comienzo se presumió que la cocinera había puesto fin al romance, las razones del quiebre nunca fueron reveladas.

Meses después, en una dinámica del programa La Noche es Nuestra de Chilevisión, el español aseguró que intentó retomar su vínculo y que estaría dispuesto a recaer con su ex pareja. "A mí siempre me quedan fuerzas para chocar con la misma piedra porque siento que la amo todavía", dijo.

Sin embargo, Dani Castro tenía una postura completamente distinta. Así lo hizo saber durante una entrevista, en la que destacó que su nueva pareja no se pareciera a Pascual Fernández. "No hay punto de comparación, gracias a Dios. Tiene el pelo y los ojos claros, no hay nada más que se le parezca. Por suerte", señaló, dejando entrever que no terminaron de buena manera.

Este tema saldrá nuevamente a flote en Podemos Hablar, en donde hablará del mediático quiebre con el español. "Estoy demasiado contenta de que ya no esté en mi vida", es una de las frases del adelanto.

Relación con su padre

Otro de los temas que abordará la cocinera, será la relación con su padre. "Es fome que mi papá exista, pero no tenerlo. Hay un punto en que tampoco tú quieres insistirle a la otra persona", señala en el clip promocional.

