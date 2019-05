Pascual Fernández tras ninguneo de Dani Castro: "Nunca me hicieron tan fácil olvidar una relación"

Luego que se confirmara la nueva relación entre Dani Castro y el fotógrafo venezolano Fernando Rivero, todas las miradas se enfocaron en Pascual Fernández, expareja de la chef. Su romance finalizó el año pasado en medio de una gran incertidumbre, pues ninguno de los dos reveló los motivos de su separación.

"De ese tema no voy a hablar, las imágenes hablan por sí solas", dijo el influencer durante una entrevista, refiriéndose al distanciamiento que mostraban en redes sociales antes de oficializar su quiebre. Lo único que parece claro, es que la pareja no terminó de buena manera. Y así ha quedado demostrado tras conocerse el nuevo romance de la rubia, luego del que se han enviado varios recados a través de los medios.

El primero vino por parte de Dani Castro que, durante una entrevista, comentó que por suerte es muy distinto a su expareja. "No hay punto de comparación, gracias a Dios. Tiene el pelo y los ojos claros, no hay nada más que se le parezca. Por suerte", dijo.

Enseguida, el español publicó un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram. Presumiblemente, dirigido a la cocinera. "A alguien le vas a encantar. Así de loco, así de roto, así de sencillo, así de complicado, así de berrinches, así de bipolar, así de despeinado. Con mis silencios incómodos, con mis tiempos, con mi carácter de mierda. Me encanta ser yo… A ratos luego desconecto jajaj. Feliz semana!", puso.

Pascual Fernández responde a usuaria que lo mandó a hacer terapia El ex chico reality no se quedó callado

Pero ahora, se refirió nuevamente al tema en conversación con el portal de Mega, y criticó duramente las palabras de su expolola. "Cuando terminas de buena onda no hablas mal de nadie, al menos por educación", dijo al comienzo.

"No tengo nada que decir. Ya con sus declaraciones ella lo dijo todo de sí misma", expresó con molestia, agregando: "Mejor seguir así. No necesito farándula para que de hablen de mí, ni menospreciar al otro, para darle más importancia. Tengo la conciencia tranquila (…) ahora me siento genial, de quitarme un peso".

Finalmente, Pascual Fernández aseguró que Dani Castro es cosa del pasado. "Por mi parte más que pasada. Nunca me hicieron tan fácil olvidar una relación".

Te recomendamos: