Camila Recabarren enseñó detalles del container en el que vivirá junto a su hija en La Serena

Hace unos días, Camila Recabarren anunció que dejará la televisión y se irá a vivir al Valle del Elqui. La noticia la dio a conocer a través de Instagram, en donde aseguró que su decisión está motivada por el deseo de darle una mejor calidad de vida a su hija Isabella. "Yo quiero ser feliz, quiero parar de competir y me vi involucrada en un sistema en el que yo no quería estar. Era feliz simplemente con estar con mi familia. Tengo mis manos buenas, puedo trabajar en cualquier cosa. No me avergüenza nada porque vengo de abajo", señaló.

Al parecer, sus sueños ya se empezaron a concretar y así lo demostró con un video en el que mostró el container en el que vivirá junto a su retoña en La Serena. "Les quiero mostrar nuestra cabañita, que es un container, y aquí vamos a dormir con la Isa", dijo.

"Volvemos. Yo vivía acá antes, pero no hay nada", agregó Camila Recabarren, siendo interrumpida por su hija, quien comentó que vivían ahí cuando ella era bebé. "Todavía no tenemos cama, pero tenemos casita", detalló la ex Miss Chile.

Posteriormente, aclaró que aún no se encuentra en el Valle del Elqui, sino que está en La Serena. "Es un sueño, pero mientras tengo que estar acá", dijo, comentando que no puede vivir con su mamá porque las controla mucho. Sin embargo, reveló que estarán muy cerca.

