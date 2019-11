Camila Recabarren deja la TV: "Yo quiero ser feliz, quiero parar de competir"

Desde que comenzó el estallido social, la televisión ha tenido muchos movimientos. En el Buenos días a todos se fueron Nacho Gutiérrez y Marcela Vacarezza. Por otro lado, desvincularon al abogado Daniel Stingo. Bienvenidos se despidió de Mauricio Jürgensen y en Mucho gusto no seguirá Karol Lucero. Además, Patricia Maldonado está "congelada" en Mega.

Ahora fue el turno de Camila Recabarren. La ex Miss Chile dio a conocer que dejará la pantalla chica porque se va a vivir al Valle del Elqui. Este jueves en Tu vida, tu historia, se despidió. "Yo me retiro de la televisión por un cambio de vida, por optar por una calidad de vida que le quiero entregar a mi hija. Por eso me voy muy lejos de Santiago a vivir para ser feliz", reconoció.

"Yo quiero ser feliz, quiero parar de competir y me vi involucrada en un sistema en el que yo no quería estar. Era feliz simplemente con estar con mi familia. Tengo mis manos buenas, puedo trabajar en cualquier cosa. No me avergüenza nada porque vengo de abajo", señaló.

"Fui feliz aquí, pero siento que era un sueño que yo tenía desde niña llegar a la tele, y necesito seguir desarrollándome. A mí lo que me motiva es la gente, me motiva el lado social y eso es lo que quiero desarrollar. Me cuesta hacerlo desde el plástico, la cámara. Quiero estar ahí en contacto con la gente, quiero estar en la calle", aseguró.

También reveló que quiere hacer una fundación y "ayudar a quien más lo necesita". "Me gustaría trabajar con los niños, porque aún hay tiempo para cambiarlos y para brindarles un futuro mejor. Ellos son el cambio de Chile al final, está en manos de nuestros niños", detalló.

También se refirió a su participación en el programa de CHV. "Fueron 7 años en televisión. Agradezco que hayan confiado en mí, porque soy de lengua y todo pero siempre filtré. Hoy tengo una opinión con respecto a lo que está pasando que prefiero no darla porque hay un equipo detrás que se puede ver afectado y yo no quiero eso", finalizó.

