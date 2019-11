Camila Nash se sincera y revela lo que más le gustaba de Julio César Rodríguez

Corría el 2018, el Festival de Viña se transmitía por distintas pantallas y una certera cámara enfocó a Camila Nash y Julio César Rodríguez. La pareja se veía muy cercana e inmediatamente se presumió de una posible relación entre ambos, lo que confirmaron ese mismo verano.

Durante meses, los famosos disfrutaron de una sólida relación. Incluso, la ex Calle 7 expresó sus deseos por convertirse en madre y habló sobre la dinámica familiar que tenían. "A mí que me gusta la diversión y que más encima quiero ser mamá también, hoy día yo elijo de cierta manera de acompañarlo en lo que son sus cabrochicos ¿me entendí?", señaló en el programa No Culpes a la Noche, de TVN.

Sin embargo, todo cambió a principios del 2019, cuando el distanciamiento se hizo sentir y finalmente terminaron su relación. Pese a todo, Camila Nash guarda los mejores recuerdos de ese momento. Así lo comentó en el programa Podemos Hablar, en donde aseguró que su pareja más importante fue Julio César Rodríguez.

"Fue una relación que tuve cuando ya estaba más grande, más madura, éramos un buen equipo. Sí hubo ganas reales de establecernos como pareja y antes no lo había sentido", señaló la ex Calle 7. Consultada por su le hubiera gustado formar una familia con el animador, ella respondió afirmativamente.

"Yo me sentía enamorada, y eso dan ganas de formar una familia, de llevar un compromiso a otro nivel, pero fue bonito porque yo no lo había sentido antes", explicó. Sin embargo, el momento más emotivo ocurrió cuando el animador Julián Elfenbein le preguntó si aún sentía cosas por su expareja.

"Yo creo que a las personas importantes uno no las olvida, pero también entendí que era una relación que no nos estaba haciendo bien a ninguno de los dos. A veces hay que soltar a las personas con mucho amor. Yo tuve super buena onda con su familia, tengo los mejores recuerdos", respondió.

Finalmente, Camila Nash reveló que lo que más le gustaba de Julio César Rodríguez era su buen carácter. "Sus detalles y que era súper preocupado, era como protector, se preocupaba de que yo estuviera bien", dijo.

