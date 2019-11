Alison Mandel cuenta su experiencia tras quedar embarazada y envía mensaje a quienes buscan ser madres

El 15 de noviembre, Alison Mandel y Pedro Ruminot anunciaron que tendrán a su primer hijo juntos. La noticia fue entregada por la actriz y comediante a través de redes sociales, en donde compartió dos imágenes mostrando su abultado vientre.

"Alguien decidió ampliar su casita y crecer cada día un poquito más", escribió, contando que el camino para estar juntos fue difícil y largo. "Si alguien te buscó con porfía y anhelo esos fuimos nosotros, así que te esperamos con mucho orgullo de lo valiente que has sido", agregó.

Alison Mandel se refería al difícil camino de la fertilización, por medio de la cual pudieron gestar a su hijo. Un tema del que habló recientemente en una nueva publicación, en la que además de contar su experiencia, le envió un mensaje a quienes buscan ser madres.

Según comentó, desde que dio la noticia empezó a recibir muchas preguntas y testimonios. "Como ya he contado, el camino para embarazarse no fue fácil ni rápido y ya que me preguntan quiero ver si puedo ayudarlas con mi historia", dijo. "Lo primero, es que tuve que recurrir a la ciencia. De otra forma no se pudo. Averigüé en casi todas las clínicas de fertilidad y me quedé con @clinicadelamujervinadelmar", agregó, enumerando las razones por las que escogió el centro médico.

La comediante se cuestionó si compartir la información, "pero veo en sus mensajes la angustia que tuve yo y me daría rabia e impotencia que no pudieran realizar su tratamiento porque solo le alcanza a algunos". Por lo mismo, le envió un mensaje a las mujeres que están iniciándose en el tema.

"Les quiero decir que NO ES SU CULPA. Y sé que la gente les dice: 'te falta relajarte y así vas a quedar embarazada'. 'Es donde estás tensa, pensando siempre en eso que no quedas'. Les digo amigas que NO!!! No es real, nada de eso tiene un fundamento comprobado. Y como siempre, la sociedad busca hacerte culpable de algo, pero no es así", dijo.

Finalmente, agregó las palabras de su doctor, quien le comentó: "el camino de la fertilidad es como subir una montaña. Cuando estás abajo parece que no lo vas a lograr. Una vez que avanzas, quieres devolverte, pero nunca debes dejar de mirar la cima". "Ahora que tengo meses y espero que las cosas sigan bien, me siento feliz de haber subido la montaña", cerró.

