Cathy Barriga se defiende tras críticas de Raquel Argandoña: "No me veo en un set de televisión"

"Señora Cathy Barriga, no solo esté para la foto. Aquí la queremos". Esas fueron parte de las palabras con que Raquel Argandoña emplazó a la alcaldesa de Maipú por su actuar durante la crisis social que afecta al país, y que tiene atemorizados a algunos vecinos del sector debido a la falta de seguridad que existe en la comuna.

La coanimadora del Bienvenidos recogió el testimonio de Mariana Ortiz, una de las afectadas, quien teme que el supermercado Alvi, que colinda con sus hogares, pueda incendiarse y llegar hasta sus viviendas. En este contexto, cuestionó la labor de la jefa comunal y apeló a su rol como alcaldesa de Pelarco.

"Yo sé que una comuna puede tener muchos problemas, pero la labor de una alcaldesa es ser dueña de casa. Estar con los pobladores. Más aún cuando ha pasado un mes y ella no ha aparecido. No ha dado soluciones y la gente ha tenido que resguardarse para cuidar su casa", dijo.

"Es la hora que usted se siente acá, dé la cara y ayude a la gente que la eligió y la que no eligió también. Su deber es ir a ayudarlos", agregó Raquel Argandoña.

Tras esto, el programa Intrusos, de La Red, acudió en busca de la alcaldesa para saber por qué no ha aparecido en pantalla. "Me han invitado mucho, pero yo no me veo mucho en un set de televisión. Me impresiona ver a autoridades que están días enteros y en mi caso no podría. No es mi forma. La real ayuda está en el lugar en que tú trabajas, con tu gente. Entonces yo creo que pasa algo con la clase política, que están en un pedestal o mirando desde lejos", explicó Cathy Barriga.

Consultada por la actual situación de la comuna, comentó que desde los primeros días de manifestaciones, fueron afectados en temas de infraestructura y también en la parte humana. "Me afecta mucho el tema de los menores de edad. No puede ser que estén siendo detenidos en situaciones que quizás ameritan la detención y otras no", indicó.

Sobre el transporte, en tanto, señaló que el mayor daño que han tenido, son las estaciones de metro. "Tenemos problemas de electricidad internos que van más allá de los circuitos", explicó, señalando que como autoridad, está presente.

