"La felicidad es más grande cuando se comparte": el mensaje de Pedro Ruminot tras anunciar embarazo de Alison Mandel

Este viernes, Alison Mandel sorprendió a todos luego de anunciar que está embarazada. La noticia la dio a conocer a través de redes sociales, publicando dos imágenes en las que mostró su abultado vientre. En una de ellas, aparece junto a su esposo Pedro Ruminot, quien tiene dos hijos.

"Alguien decidió ampliar su casita y crecer cada día un poquito más. Tengo la convicción que llegarás a un mundo más justo y hermoso. Y si bien el camino para estar juntos no ha sido nada fácil y ha sido largo, yo encuentro que estás en el momento exacto conmigo y tu papito", escribió la comediante, recibiendo cientos de felicitaciones.

Sin embargo, no fue la única en referirse al tema. En su cuenta de Instagram, Pedro Ruminot se refirió al momento que vive junto a la artista. Junto con declararse feliz, escribió un mensaje aludiendo a la crisis que enfrenta el país y plasmó sus deseos de que su nuevo hijo viva en un Chile más justo.

"Hace rato sabíamos y estábamos callados pero ya no se puede ocultar más. Se viene un pequeño Ruminot Mandel. Estamos muy felices, y la felicidad es más grande cuando se comparte. Espero que cuando crezca viva en un Chile más justo, equitativo y digno. Vamos a seguir luchando por eso. Por él y por todos los que están, los que se fueron y los que vienen. No tenemos claro el nombre, pero a mí me gusta Convención Constitucional Ruminot Mandel. Actualización, buenas propuestas de la gente: Marcelo Pablo, Matapacos Ruminot Mandel", puso.



Al igual que lo ocurrido con la publicación de Alison Mandel, la de Pedro Ruminot recibió saludos y mensajes de apoyo. "felicitaciones chicos. Que sean muy felices", escribió una persona, mientras que otra señaló: "Grande comandante!". También aparecieron algunas sugerencias de nombre, aludiendo a la humorada que lanzó en su mensaje. "Yo le pondría Asamblea Constituyente Ruminot Mandel", dijo un seguidor, sumándose a otras tantas opciones.

Te recomendamos: