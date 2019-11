La curiosa explicación de Edmundo Varas por particular mensaje en inglés

Hace unos días, los usuarios de redes sociales fueron testigos de un curioso mensaje de descontento compartido por Edmundo Varas en Twitter. El ex chico reality se refirió a los destrozos de las últimas semanas, escribiendo un descargo en inglés.

"Stop disturbing communist sons of the great mother. Complices of pain, misery, violence and destruction of peace", puso en un tuit que lo hizo convertirse en trending topic, con más de 20 mil menciones en la plataforma. A una hora de publicarlo, el emprendedor borró el texto. Sin embargo, las críticas ante su redacción y los pantallazos ya se habían hecho.

En conversación con La Cuarta, Edmundo Varas explicó por qué escribió ese mensaje. "En realidad lo que yo quiero es la paz en Chile. Y siento que tanto los comunistas, socialistas y los del Frente Amplio lo que hacen es constantemente incitar al odio", dijo.

¿Pero por qué en inglés? Según declaró al citado medio, no tiene una explicación real en torno al tema. "Fue algo que me nació en el momento. No sé bien porque lo puse en otro idioma", aseguró, comentando que pese a todas las críticas que recibió, no dejará de dar su opinión en redes sociales.

"Yo voy a seguir escribiendo lo que siento y pienso. Soy una persona trabajadora que se despierta todos los días temprano, me he reinventado ahora como empresario con mis barberías. A uno le cuesta, incluso tuve que cerrar un local en Peñalolén, entonces me da rabia, pues siento que esos socialistas mintieron durante 30 años", señaló.

También explicó que lo que quería decir, "era algo así como '¡comunistas cu… váyanse a la conch…'. Fue la rabia, que me salió al ver con impotencia cómo destruyen todo a su paso, sin pensar en lo que les cuesta y duele a las personas de esfuerzo".

