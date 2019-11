Viviana Nunes en picada contra Piñera: "¡No has sabido ponerte los pantalones!"

Al igual que varios rostros del espectáculo, Viviana Nunes ha utilizado sus redes sociales para referirse a la actual crisis que atraviesa Chile. En Twitter, la actriz se ha manifestado en reiteradas ocasiones, pero durante los últimos días, ha arremetido en contra del presidente Sebastián Piñera, a quien ha criticado por su manera de enfrentar el descontento social.

Anteriormente, se había dirigido al mandatario por su mensaje tras la jornada de Huelga General convocada por la Mesa de Unidad Social. Piñera anunció acuerdos por la paz, la justicia y por una Nueva Constitución "dentro del marco de nuestra institucionalidad". Además, habló sobre materias de seguridad, señalando que decidieron "abrir la posibilidad de integración de carabineros y PDI a todas las personas que hayan tenido retiro reciente y servicio destacado".

Viviana Nunes se refirió al tema compartiendo varios tuits en respuesta a sus palabras. "Perdoooonnn…!?? Dijo algo @sebastianpinera??", puso, para luego comparar sus dichos con la Doctora Polo, del programa Caso Cerrado. "Resumen del discurso del Presidente: sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Caso cerrado…", dijo.

Pero ahora, volvió a arremeter en contra del presidente y además de criticar su inteligencia, se lamentó por haber confiado en su propuesta gubernamental. "De qué mierda te sirve la 'inteligencia intelectual' que se suponía tenías si no has sabido ponerte los pantalones nunca @sebastianpinera!?? Y yo fui de las que confié en ti. Hoy ya no me queda ni un ápice de confianza. Solo decepción", escribió en un mensaje que recibió el apoyo de sus seguidores.

