La defensa de Marcela Sabat tras ser acusada de sacar a Daniel Stingo del "Buenos Días a Todos"

Siguen las repercusiones tras la salida de Daniel Stingo del matinal Buenos Días a Todos. El abogado fue sacado de pantalla en medio de la crisis que enfrenta el país y que ha motivado la participación de distintos rostros de la política en el programa, tal como la diputada RN Marcela Sabat, con quien tuvo un acalorado encuentro en el espacio de TVN.

Tras el enfrentamiento, el licenciado recibió un llamado de atención por su manera de abordar a los invitados. "Me han pedido que baje un cambio, pero no que no diga lo que quiero decir (…) Importan la forma y el fondo del mensaje, y eso tengo que asumirlo", señaló en una entrevista.

Posteriormente, en el programa Stock disponible, de VíaX, declaró que el canal "es entre comillas el canal de todos los chilenos. Es el canal de todos los chilenos y del Gobierno de turno", dejando entrever que su salida tenía que ver con un tema político. Por este motivo, algunos usuarios de redes sociales apuntaron a Marcela Sabat como la responsable.

"@MarcelaSabat ¿Es verdad que te quejaste a TVN porque Stingo te dejo en evidencia en el matinal? Que no han entendido nada de lo que demanda la ciudadanía para salir de la crisis. Y tú debes estar acostumbrada a los métodos dictatoriales, son los que te acomodan pediste sacar a Stingo", le consultó una usuaria en Twitter.

La diputada no dudó en responder y se defendió indicando que está a favor de la libre expresión. "Yo de verdad no sé de donde sacan tanta tontera. Soy Diputada, creo en la libre expresión y la defiendo. Jamás haría algo así", dijo.

