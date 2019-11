Daniel Stingo tras salida de TVN: "Es el canal de todos los chilenos y del Gobierno de turno"

Una fuerte polémica fue la que se generó luego que el abogado Daniel Stingo, fuera despedido del matinal Buenos Días a Todos, de TVN. El licenciado confirmó la información a través de Twitter, indicando que la decisión fue tomada por el canal. "Estimaron que mi presencia no contribuía al modelo de matinal que tienen pensado", dijo.

Su salida se dio luego de protagonizar un tenso cara a cara con la diputada RN Marcela Sabat, lo que provocó que recibiera un llamado de atención por su manera de abordar a los invitados. Tras el enfrentamiento, aseguró que su situación era normal. "Me han pedido que baje un cambio, pero no que no diga lo que quiero decir (…) Importan la forma y el fondo del mensaje, y eso tengo que asumirlo", señaló.

Finalmente, fue sacado del programa y sobre el mismo tema, habló en el programa Stock disponible, de VíaX. "Usted se hizo incómodo por sus declaraciones, por sus opiniones. Se había enfrentado ya a un ministro, a una ministra, a la diputada Marcela Sabat, a un propietario del agua de Petorca. ¿Cuánto cree que influyó eso en su expediente?", le preguntó el conductor Freddy Stock, a lo que el abogado respondió: "influyó enormemente".

"Lo que pasa, es que cuando dicen que este cambio va a ser apuntando para allá, uno dice ¿pero por qué ahora?, y ¿por qué quieren sacar a una persona que tiene una posición, que está opinando y cuestionando? Si uno mira al otro lado de la cordillera, cómo se cuestiona a las autoridades en la televisión abierta. Eso es muy importante para la ciudadanía", agregó.

"Estoy representando un sector, estoy representando una posición que no tiene voz, ¿y te cortan? Entonces, aquí algo pasó y claramente en mi opinión, el canal de todos los chilenos, es entre comillas el canal de todos los chilenos. Es el canal de todos los chilenos y del Gobierno de turno. No solamente en este, empecé a averiguar y siempre ha sido así", comentó.

En este contexto, el conductor recordó que también trabajó en el canal y aseguró que hay presiones. "En estas circunstancias, Daniel, eso da mucho que pensar. Si realmente es estatal o no", sostuvo. "Estatal puede ser, pero no es ciudadano, no es un canal que represente, hay mucha autocensura", aportó Daniel Stingo, quien además señaló que "hubo una presión indirecta".

"Al final me dijeron: ‘queremos que participes de otras secciones, que hables de los arriendos’. Y yo dije: ningún problema, pero después que termine la crisis, pero no ahora. Ahora la gente necesita a alguien que los represente", añadió el abogado.

