"Te abrazaría un año": Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez intercambian emotivos mensajes de apoyo

Durante los últimos días, el animador Julio César Rodríguez ha demostrado una gran sensibilidad en pantalla, al conmoverse con los distintos casos que se muestran en el programa Contigo en la Mañana, que conduce junto a la periodista Monserrat Álvarez.

El pasado martes, rompió en lágrimas luego de conocer el caso de la señora Helia, una anciana que recibe 107 mil pesos de pensión y que debe seguir trabajando para solventar sus gastos. "Estamos apaleados, la verdad", comentó afectado. "Yo creo que el testimonio de la señora es muy conmovedor. Creo que el testimonio de ella, de pedir paz, de querer que se acaben los disturbios, es súper apaleador (…) Te deja sin palabras", dijo.

Esta situación, sumada a otros casos y enfrentamientos con figuras de la política, lo llevaron a compartir un emotivo mensaje dedicado a su compañera en el programa, a quien agradeció por el apoyo brindado durante los complejos días que vive el país, debido al estallido social.

"Querida Monse aprovecho mi cuenta personal para decirte que eres una gran compañera!!! De verdad te abrazaría un año! Tu generosidad, tu solidaridad y el apañarme en todas no sabes cómo me mueve! Han sido días duros y hoy cuando tomaste mi mano para seguir adelante me di cuenta que las cosas de a dos, también frente a una cámara, son mejor. Gracias!!!", escribió Julio César Rodríguez.

La reacción de Monserrat Álvarez

Tras la publicación del animador, las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. Pero entre medio de las felicitaciones y muestras de cariño, apareció la respuesta de la misma Monserrat Álvarez.

"Para eso estamos amigo, para apañarnos. Cuando yo tengo días malos tú me salvas con tu energía inagotable y cuando tú tienes momentos duros, aquí estoy para apoyar. Han sido días duros, no por la pega porque la hacemos con gusto y convicción, sino por la preocupación que a todos los chilenos nos consume. Sigamos adelante solo con la aspiración de aportar en algo para que salgamos de esta crisis. Y que salgamos convertidos en un país mejor", puso la periodista.

La imagen acumuló 14 mil me gusta a solo horas de ser compartida.

