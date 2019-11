Julio César Rodríguez asegura que abuelita representa a las víctimas "del maltrato sistemático y normalizado"

El pasado martes, Julio César Rodríguez se quebró en pantalla tras conocer el caso de una abuelita que recibe 107 mil pesos de pensión y que debe seguir trabajando para solventar sus gastos. La mujer, Helia, señaló que hace cuatro años espera que le vean un problema al corazón porque no tiene dinero para atenderse de manera particular y se sinceró respecto al estallido social. "No podemos seguir así, estamos tan mal", dijo, deseando que se vaya el Gobierno de turno y que cesen los disturbios.

Su testimonio emocionó al animador de Contigo en la Mañana, de Chilevisión. "Estamos apaleados, la verdad", comentó entre lágrimas. "Yo creo que el testimonio de la señora es muy conmovedor. Creo que el testimonio de ella, de pedir paz, de querer que se acaben los disturbios, es súper apaleador (…) Te deja sin palabras", agregó.

El momento llamó la atención de los televidentes, y a un día de lo ocurrido, Julio César Rodríguez por qué estalló en lágrimas. Según relató a La Cuarta, durante el día se preguntó si estaba bien haber reaccionado de aquella manera. "La situación era prácticamente habitual. Pero hubo algo que lo cambió todo", dijo.

"En medio de un móvil de Pancho Sanfurgo donde la violencia, muy temprano, se tomaba la calle ya las imágenes eran estremecedoras: piedrazos, sonidos de disparos, lacrimógenas, reclamos y barricadas estaban en pantalla en vivo. Estaba pasando", contó.

"Dentro de este cuadro de desconsuelo, de la discusión estéril si fue primero la piedra o la lacrimógena, si los que marchan son de verdad pacíficos o violentos, aparece una señora de 70 años (la sra. Helia) que cruzó las barricadas, las lacrimógenas y las piedras a dar su testimonio", agregó.

"Partió diciendo que estaba cansada, que no quería más violencia, pero que ella vivía con 107 mil pesos. Que a pesar de su edad tenía un segundo empleo en una pescadería y hace cuatro años espera una operación. Un ángel de la nada, de ninguna parte que arremetió con su voz suave, tierna y sin odio", continuó su relato.

"Es verdad, me quebré. De impotencia, de dolor, de amargura de ver a una abuelita que no tira piedras, que casi no tiene nada, abandonada, invisible para los números de los economistas, transparente para los ojos del Mercado y tantas veces indiferente para la televisión", sostuvo, señalando que lo único en lo que pensaba, era "en qué nos hemos convertido que creemos que una persona mayor puede vivir con 107 mil pesos".

Julio César Rodríguez señaló que la discusión ya no es de números, sino que es ética, moral e incluso estética. "Cómo llegamos a esta locura del maltrato sistemático y normalizado no solo a los más frágiles, sino a la gran mayoría de los chilenos que jugamos este juego siempre a perdedor", cuestionó.

Finalmente, señaló que en este nuevo Chile, la cifra no es más importante que la dignidad. "Para poder seguir bancándose no debemos traicionarnos aunque estemos frente a la pantalla. Hoy está de moda el famoso Si baila pasa. En mi camino si no me emociono… no sigo", cerró.

